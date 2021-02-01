Зеленський призначив державні стипендії понад 100 діячам культури й мистецтва

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, повідомила 1 лютого пресслужба голови держави.

За документом, 33 діячі культури і мистецтва отримуватимуть від держави довічні стипендії, 86 – призначили стипендії строком на два роки.

«З набранням чинності указом особам, зазначеним у статті 1 цього документа, яким стипендія вже призначена президентом України на певний строк, надалі виплачується стипендія, передбачена цим указом», – йдеться в указі.

28 січня Зеленський видав указ про заснування стипендій, премій та грантів для відмінників.

Вони передбачають, що найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) отримуватимуть щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад – разову премію у 20 тисяч гривень, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тисяч грн.