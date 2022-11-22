ЗСУ мають звільнити ще близько двох тисяч населених пунктів – Зеленський

Збройні сили України мають деокупувати ще близько двох тисяч населених пунктів, захоплених російськими військами, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції.

«Нам вдалося звільнити від російської окупації вже більше ніж 1800 населених пунктів. І наслідки окупації всюди дуже схожі. Все, що російські солдати встигли замінувати, вони замінували. Все, що окупанти встигли пограбувати, вони пограбували… Загалом міст і сіл, які нам іще належить звільнити й відновити, близько двох тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Росія цим хоче зробити з усією територією України те, що вона робить з окупованими містами й селами – знищити життя.

«Щоб пройти цю зиму і не дати Росії перетворити холод на знаряддя терору й підкорення, ми потребуємо багатьох речей – від генераторів різної потужності до старлінків. Для нас це не просто питання про техніку. Для України – це захист від терору. Я закликаю вас бути конкретними в допомозі і підтримати захист наших міст і громад від терору. Разом ми це точно зможемо», – закликав Зеленський.

За даними Пентагону, війська РФ нині займають близько 20% території України.

Цьогорічний конгрес мерів і голів муніципалітетів Франції є 104-им за ліком. Повідомляється, що у заході беруть участь приблизно 10 тисяч місцевих обранців. Заявлена також участь президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Елізабет Борн.