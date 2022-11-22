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ЗСУ мають звільнити ще близько двох тисяч населених пунктів – Зеленський

Українські військові-артилеристи ведуть вогонь по позиціях росіян поблизу Бахмута Донецької області, 20 листопада 2022 року

Збройні сили України мають деокупувати ще близько двох тисяч населених пунктів, захоплених російськими військами, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції.

«Нам вдалося звільнити від російської окупації вже більше ніж 1800 населених пунктів. І наслідки окупації всюди дуже схожі. Все, що російські солдати встигли замінувати, вони замінували. Все, що окупанти встигли пограбувати, вони пограбували… Загалом міст і сіл, які нам іще належить звільнити й відновити, близько двох тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Росія цим хоче зробити з усією територією України те, що вона робить з окупованими містами й селами – знищити життя.

«Щоб пройти цю зиму і не дати Росії перетворити холод на знаряддя терору й підкорення, ми потребуємо багатьох речей – від генераторів різної потужності до старлінків. Для нас це не просто питання про техніку. Для України – це захист від терору. Я закликаю вас бути конкретними в допомозі і підтримати захист наших міст і громад від терору. Разом ми це точно зможемо», – закликав Зеленський.

За даними Пентагону, війська РФ нині займають близько 20% території України.

Цьогорічний конгрес мерів і голів муніципалітетів Франції є 104-им за ліком. Повідомляється, що у заході беруть участь приблизно 10 тисяч місцевих обранців. Заявлена також участь президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Елізабет Борн.

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