Зеленський наполягає, що кількість тестів на COVID-19 у вихідні і свята має бути такою ж, як і в будні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не повинно бути різниці у кількості проведених тестувань на COVID-19 залежно від дня тижня чи якогось свята.

«У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби на наступний день після свят ми не «губили» нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції – це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби. Цього року свята справді вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей. Але це робиться лише для того, щоб ми всі могли радіти святам у наступні роки», – сказав Зеленський.

У середу президент провів чергову селекторну нараду з питань запобігання поширенню коронавірусу, яку він влаштовує в своєму офісі щодня.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу в Україні було проведено 5825 тестувань методом ПЛР. Усього в Україні цим методом досліджено 104 544 зразків.

За інформацією МОЗ, станом на ранок 29 квітня в Україні зафіксовано 9866 випадків захворювання на COVID-19, 250 людей померли, 1103 людини одужали. Кількість хворих у світі перевищує 3 мільйони.