Зеленський підписав указ про відзначення Дня Незалежності з урахуванням пандемії

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України», повідомляє його пресслужба.

Згідно з документом, Кабінет міністрів має розробити й забезпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Зокрема, згідно з указом, 23 серпня, у День Державного прапора України, в Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах мають бути проведені офіційні церемонії урочистого підняття Державного прапора.

У День Незалежності України, 24 серпня 2020 року, в Києві, інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО та громадськості.

З 1 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів про нові правила адаптивного карантину через пандемію коронавірусного захворювання COVID-19.

Відповідно до оприлюдненого раніше документа, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.