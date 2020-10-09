За півтора року пріоритет Зеленського у владі не змінився – Єрмак

Голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що за півтора року президентства Володимира Зеленського пріоритет останнього у владі не змінився. Під час виступу в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House Єрмак 8 жовтня він зауважив, що Зеленський пішов у політику для того, аби реформувати країну та змінити її на краще.

«Це його пріоритет, і він не змінився за півтора року», – сказав Андрій Єрмак.

Він додав, що «президент говорить і продовжує реформувати країну».

«Кожен візит Президента включає зустрічі з великим бізнесом. Сьогодні йде відкритий діалог, ми сьогодні чуємо. Безумовно, є багато чого ще робити, але сьогодні влада є абсолютно прозорою й безпрецедентно відкритою для діалогу з бізнесом», – сказав Єрмак.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 6 жовтня за підсумками саміту Україна-ЄС заявив, що Європейський союз надає свою фінансову допомогу Україні винятково в обмін на виконання Києвом домовленостей, зокрема щодо реформ.

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Перед цим, 5 жовтня, депутат Європейського парламенту, член комітету у закордонних справах і заступниця голови комітету парламентської асоціації ЄС-Україна Віола фон Крамон разом з двома колегами – депутатами Європарламенту оприлюднила відкритого листа на адресу Давида Арахамії, голови партійної фракції «Слуга народу» у Верховній Раді.

Підкреслюючи бажання допомагати Україні і вказуючи на певні досягнення адміністрації Зеленського, автори листа написали: «Ми також ділимося цим, щоб нагадати вам, що джерелом цієї допомоги є громадяни ЄС, перед якими ми підзвітні і які щедро відмовилися від своїх доходів за таких умов: звільнити Україну від розгулу корупції, реформувати судову систему і систему охорони здоров’я, створити прозоре місцеве самоуправління. Ми не можемо не бачити, що деякі члени «Слуги народу» поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі, як НБУ, НАБУ та САП. Ті самі члени не цураються дружити з олігархами і «недоторканними» або публічно виступати за розрив зв’язків із ЄС».