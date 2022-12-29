Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про медіа». Згідно з інформацією, поданою в картці відповідного законопроєкту №2693-д на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом президента 29 грудня.

За регламентом ВР, підписаний президентом закон у подальшому мають опублікувати в газеті «Голос України» і через три місяці після цього він набере чинності.

13 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про медіа».

Документ визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій галузі.

Законопроєкт, зокрема, впроваджує у законодавче поле поняття онлайн-медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію. У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення необхідність запроваджувати регулювання онлайн-медіапростору пояснювали тим, що частина ринку «працює в темну або анонімно».

Законопроєкт «Про медіа» у першому читанні народні депутати ухвалили 30 серпня. Під час підготовки до другого читання було подано понад 2 тисячі поправок та пропозицій.

Документ зазнавав критики в частині широких повноважень Нацраді з питань телебачення та радіомовлення та щодо відповідності мовному законодавству.

12 грудня Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що норми законопроєкту «Про медіа» гармонізовані з законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Законопроєкт «Про медіа» входить до так званого пакету євроінтеграційних. Він є серед тих, на ухваленні яких наполягає Брюссель, щоб було можливим розпочати переговори про вступ України в ЄС.