Зеленський вніс у Раду законопроект про покарання депутатів за «кнопкодавство»

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами.

«Проектом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування у Верховній Раді України та/або її органах замість іншого народного депутата України (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (неоподатковуваний мінімум доходів громадян складає 17 гривень – ред.)», – йдеться в пояснювальний записці до документа.

Як повідомляється на сайті парламенту, законопроект зареєстрований 21 червня.

Минулого тижня про те, що президент України Володимир Зеленський внесе законопроект про кримінальну відповідальність за «кнопкодавство», повідомляв представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

У парламенті вже реєстрували законопроекти, які передбачали відповідальність за неособисте голосування. Зокрема, у червні 2015 року депутати підтримали у першому читанні законопроект, який передбачає відповідальність за неособисте голосування. Документ, який не був ухвалений у цілому, передбачав, що «кнопкодавів» каратимуть позбавленням права брати участь у засіданнях парламенту, втратою керівних посад у комітетах чи невключенням до офіційних парламентських делегацій.

У червні 2018 року законопроект про кримінальну відповідальність за «кнопкодавство» вніс до Ради депутат «Народного фронту» Леонід Ємець. Сесійна зала його пропозицію не розглядала.