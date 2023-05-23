Головним завданням є посилення оборони і збільшення можливостей для ЗСУ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що головним на сьогодні завданням є посилення оборони України і збільшення можливостей для військових.

«Усі маємо це розуміти: головне завдання нашої держави й сенс фактично кожної нашої міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні нашої оборони, у збільшенні можливостей наших воїнів і нашої держави загалом. Кожен закордонний візит і майже кожні переговори дають Україні змогу стати сильнішою», – сказав Зеленський.

Свою сьогоднішню поїздку на Донбас він назвав «завершальним компонентом після багатьох зустрічей і переговорів із партнерами, які відбулися цими днями та в попередні тижні».

«Сила нашої держави зараз, сила нашої оборони зараз – це основа сили міжнародного порядку, що заснований на правилах», – зазначив Зеленський.

Сьогодні Володимир Зеленський побував на передовій – у районі Вугледара й Марʼїнки, де привітав морських піхотинців із професійним святом та вручив державні нагороди.