Зеленський про завдання на вересень – «досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами»

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив на важливості отримання результатів, в тому числі у роботі з партерами поточного місяця.

«За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України – готуємо новини, і наших дипломатичних зусиль, щоб об’єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію», – сказав Зеленський.

Він додав: «Результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх. На всіх рівнях. Від усіх, хто воює заради України, хто працює заради України, хто підтримує нас у світі».

Президент повідомив, що мав кілька важливих нарад щодо міжнародної роботи. У Зеленського, за даними ОПУ, сьогодні були телефонні бесіди, з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.