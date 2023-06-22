Зеленський звільнив посла в Білорусі Кизима

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Білорусі Ігоря Кизима. Про це йдеться в указі, оприлюдненому 22 червня.

«Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь», – йдеться в указі.

Ігор Кизим очолював посольство в Мінську з 2017 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022-го Київ розірвав дипломатичні відносини з Росією, проте не з Білоруссю.

Про причини рішення наразі не повідомлялося. Днями у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі державою-агресором і про розрив дипломатичних відносин з нею.