Зеленський призначив Єльченка послом в Антигуа і Барбуді та на Ямайці

Президент України Володимир Зеленський 20 липня підписав нове призначення для чинного Надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Володимира Єльченка.

Чинного Надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Володимира Єльченка Зеленський призначив за сумісництвом послом в Антиґуа і Барбуді та на Ямайці.

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Судячи з тексту указу, Єльченко водночас залишається і послом у Вашингтоні.

З 2010-го по 2015 рік Єльченко очолював посольство в Росії, потім – до 2019-го був Постійним представником України при Організації об’єднаних націй. Водночас у 2016 та 2017 роках дипломат був представником України в Раді безпеки ООН. З грудня 2019 року Єльченко очолює посольство України у США.