Зеленський повідомив, які інтереси України та Азербайджану є спільними

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом в Азербайджані, повідомив 17 грудня, які інтереси об’єднують Київ і Баку.

«Україна та Азербайджан незмінно підтримують одне одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів», – ідеться в твітері глави української держави.

Спільні інтереси є також в енергетичній галузі, відзначає Зеленський.

«Україна підтримує Південний газотранспортний коридор. Ми домовилися вивчити можливості його розширення. Це важливо для диверсифікації постачання газу європейським споживачам. Слід використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати інфраструктуру для цього», – вказав президент України.

Президент України Володимир Зеленський 16–17 грудня відвідує Азербайджан з офіційним візитом і проводить переговори з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим та прем’єр-міністром Алі Асадовим.

Напередодні візиту влада Азербайджану підтвердила, що Україна депортувала опозиційного блогера Ельвіна Ісаєва, якого перед цим суд у Баку постановив взяти під арешт. За якою статтею наразі невідомо, як і немає офіційних коментарів від української сторони.