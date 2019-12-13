Зеленський пропонує Раді спростити надання громадянства України

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства», повідомила 13 грудня пресслужба глави держави.

Законопроєкт передбачає звільнення деяких категорій осіб від зобов’язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України за умови складення ними присяги громадянина України.

Документ пропонує звільняти від обов’язку подавати зобов’язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України осіб, які проходять (проходили) військову службу за контрактом у ЗСУ, допомагали у забезпеченні національної безпеки та оборони, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Також передбачається звільнення від обов’язку подавати зобов’язання припинити іноземне громадянство осіб, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта та зазнали у своїй країні переслідувань, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Крім того, проєкт закону пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням; скоротити перелік незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства; переглянути підстави для втрати громадянства України; уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства тощо.

Минулого місяця заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що робочі групи працюють над кількома концепціями законопроєктів, пов’язаних із запровадженням в Україні подвійного громадянства.

Згідно з чинною Конституцією, в Україні існує єдине громадянство. Законодавство визначає, що у випадку отримання українського паспорта особа повинна відмовитися від іноземного громадянства.