Зеленський повторно запросив папу Римського в Україну

Президент України Володимир Зеленський підтвердив папі Римському Франциску запрошення здійснити візит в Україну, повідомляє 5 червня за підсумками телефонної розмови двох лідерів сайт глави української держави.

«Сторони обговорили сьогоднішню кризову ситуацію, спричинену пандемією COVID-19, насамперед гуманітарні виклики, що постали перед світом. Папа Франциск відзначив, що цінує прагнення України до солідарності», – ідеться повідомленні.

Зеленський поінформував папу Франциска про заходи, вжиті Україною під час карантину, зокрема про онлайн-формат навчання дітей у школах. «Було також відзначено добрий приклад окремих українських церков у підтримці запроваджених урядом карантинних обмежень», – вказує сайт Зеленського.

Президент України поінформував понтифіка про безпекову ситуацію на Донбасі та звернувся з проханням про допомогу у звільненні всіх українців, незаконно утримуваних на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму та в Росії.

Папа Римський, згідно з повідомленням, подякував Зеленському за його спроби мирного врегулювання, а також відзначив, що опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа.

Раніше цього року, 8 лютого, Зеленський побував у Ватикані з офіційним візитом.