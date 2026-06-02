Президент України попередив про можливість нового масованого удару РФ цієї ночі

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливість нового масованого удару РФ по Україні цієї ночі.

«Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути й цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривоги», – сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.

Читайте також: В ООН заявили, що РФ має припинити ескалацію ударів і почати шлях до справедливого миру

Україна вночі зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина й інші регіони.

З даними президента Володимира Зеленського, через масований удар РФ загинули 22 людини, ще 130 – постраждали.

У Дніпрі, де внаслідок удару частково зруйнована 4-поверхівка, влада повідомила про 16 загиблих і 42 постраждалих людей. У Києві внаслідок російського удару загинули шість людей, поранені 90 людей. Місцева влада повідомила про влучання в житлові будинки, заклади освіти, охорони здоров’я.

Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».



