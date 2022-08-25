Зеленський повідомив про «чудову» телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом.



«Провів чудову розмову з президентом США Джозефом Байденом. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини», – написав Зеленський у твіттері.

Ця розмова відбулася після оголошення Джозефом Байденом про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Україні.