Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання легалізації зброї та висловив очікування щодо відповідної роботи МВС та парламентарів.

«Я погоджуюсь з суспільством, з експертами, що в принципі треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і не просто, бо це велика відповідальність. Але зміни відповідні потрібні робити виключно на законодавчому рівні, тому я очікую від урядовців, передусім від Міністерства внутрішніх справ, спільної роботи разом з парламентарями, з їхніми колегами по відповідному комітету і показати цю концепцію», – сказав він журналістам.

Зеленський наголосив, що готовий до спільної роботи над цим питанням.

Водночас голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що виступає проти ідеї масової легалізації зброї для цивільних. За його словами, роздача зброї не забезпечить реального захисту, а, навпаки – може призвести до значного зростання випадків насильства.

Після теракту в Києві 18 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що підтримує надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам, оскільки вважає, що люди мають отримати право на збройний самозахист.

За його словами, найближчим часом будуть проведені експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Ще у лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, Верховна Рада погодила за основу законопроєкт № 5708 про право на цивільну вогнепальну зброю. За документ проголосували у першому читанні, проте його подальший розгляд зупинився.



