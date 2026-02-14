Зеленський прибув на Мюнхенську конференцію: запланована зустріч із Рубіо

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, прибув на конференцію з безпеки у Мюнхені, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Його виступ очікується за півтори години. Також сьогодні в планах Зеленського – зустріч із Держсекретарем США Марко Рубіо, американськими сенаторами, президентом Азербайджану та іншими.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходить 13-15 лютого. У ній беруть участь низка європейських лідерів, а також президент України Володимир Зеленський з українською делегацією.

У щорічному Мюнхенському звіті з безпеки зазначається, що Україна, ймовірно, є першою жертвою нового світового порядку, де панує сила.

«Замість того, щоб розглядати війну переважно як питання суверенітету та міжнародного права, вона ризикує бути переосмисленою як суперечка, що підлягає переговорам між впливовими лідерами, в якій територія, гарантії безпеки та навіть природні ресурси стають розмінними козирами. Мир більше не сприймається переважно як врегулювання, засноване на правах, закріплене в законі та інституціях, а як примусове врегулювання конфлікту через «угоди зверху вниз» між впливовими суб'єктами», – йдеться у доповіді.

У ній також вказується на ризик того, що «результатом буде «мир переможця», досягнутий за допомогою «інструментів, відновлених зі смітника історії».



