Зеленський: Україна працює над постачанням «видів озброєння, яких ще не було в пакетах підтримки»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ працює над постачанням «видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки».

«Працюємо над постачанням далекобійної зброї та інших видів озброєння, яких раніше не було в пакетах підтримки. Я дякую за черговий пакет, який точно посилить наших хлопців на передовій », – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський також подякував Конгресу США, всім членам команди президента США Джо Байдена за те, що відносини між Україною й Америкою досягли «історично найзмістовнішого рівня».

За підсумками сьогоднішнього неоголошеного візиту президента США Джо Байдена до Києва стало відомо, що США нададуть черговий пакет підтримки для України. Згодом у Пентагоні уточнили, що новий пакет допомоги на 460 мільйонів доларів, серед іншого, містить додаткові артилерійські та мінометні снаряди, боєприпаси для HIMARS та системи Javelin.

Крім того, Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Франції й Німеччини «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.