Генштаб ЗСУ готує низку системних змін для покращення оцінки обстановки на передовій – Зеленський

Генеральний штаб Збройних сил України готує низку системних змін, які дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на передовій і оперативніше реагувати на її зміни, повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовими.

«Генеральний штаб ЗСУ готує низку системних змін, які дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність», – написав він у телеграмі.

Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, керівником Генштабу ЗСУ Ігорем Скибюком, в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником голови ОП Павлом Палісою. Були їхні доповіді.

22 липня Збройні сили України офіційно отримали нового головнокомандувача та начальника Генерального штабу – головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий, а Генштаб очолив Ігор Скибюк.



