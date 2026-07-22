Зеленський офіційно змінив головнокомандувача та начальника Генштабу ЗСУ

Збройні сили України офіційно отримали нового головнокомандувача та начальника Генерального штабу – відповідні укази Володимира Зеленського оприлюднив Офіс президента 22 липня.

Низка документів передбачає:

звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ

призначення на цю посаду Михайла Драпатого

звільнення Драпатого з посади Командувача обʼєднаних сил Збройних Сил України

звільнення Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу

призначення замість нього Ігоря Скибюка

Наразі невідомо, хто очолить Командування об’єднаних сил ЗСУ замість Драпатого.

Раніше Драпатий повідомив, що приступив до виконання обов’язків головнокомандувача ЗСУ. Він також подякував Зеленському за підтримку призначення Скибюка головою Генштабу.

«Президент України поставив перед нами чіткі завдання – продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних Сил України», – додав новий головнокомандувач.

Читайте також: Буданов подякував Сирському та привітав призначення Драпатого – «армія йому довіряє»

Напередодні президент повідомив про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З його повідомлення виходило також, що замінять і очільника Генштабу Андрія Гнатова.

Ці кадрові зміни відбулись на тлі протестів в Україні, які розпочалися 16 липня через відставку Федорова. Серед учасників акцій у різних містах також були вимоги відставки Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.