Буданов подякував Сирському та привітав призначення Драпатого – «армія йому довіряє»

Голова Офісу президента України Кирило Буданов подякував за «роки найважчої роботи» відправленому у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ Олександру Сирському та привітав призначення на цю посаду Михайла Драпатого.

«Пане генерале Олександре Сирський, щира вдячність за роки найважчої роботи, за витримку та відданість Україні. Ви зробили для захисту України надзвичайно багато. Оборона Києва, Харківська операція, найважчі ділянки фронту й загалом прийняття командування Збройними Силами в один із найбільш критичних моментів війни», – нагадав Буданов про досягнення воєначальника.

Щодо Михайла Драпатого Буданов написав, що знає його «давно».

«Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей. Армія йому довіряє, і це бойова заслуга. Михайле Васильовичу, попереду великі завдання, і у вас є все, щоб їх виконати. Армія сильна, командування – в надійних руках. Ми знаємо, за що стоїмо, і знаємо, куди йдемо. Наша стійкість – це шлях до перемоги», – вказав очільник Офісу президента, додавши, що «ви можете розраховувати на мою повну підтримку й допомогу».

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 липня повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. За словами Зеленського, Михайло Драпатий, в.о.міністра оборони Євгеній Хмара й інші командири «мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї».

Зеленський подякував колишньому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та кожному українському воїну за «сильні фронтові позиції України». Президент також повідомив, що з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим (очільник Генштабу ЗСУ) говорив про «подальші формати служби і правильну передачу справ».