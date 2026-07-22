Драпатому «буде значно важче, ніж він собі уявляє» – Залужний привітав нового головкома ЗСУ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав призначення на цю посаду Михайла Драпатого, який змінює на посаді головкома Олександра Сирського.

«Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно. Людина честі не має ідола, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок», – написав Залужний у соцмережах.





Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 липня повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. За словами Зеленського, Михайло Драпатий, в.о.міністра оборони Євгеній Хмара й інші командири «мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї».

Зеленський подякував колишньому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та кожному українському воїну за «сильні фронтові позиції України». Президент також повідомив, що з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим (очільник Генштабу ЗСУ) говорив про «подальші формати служби і правильну передачу справ».