«Армії потрібні зміни». Що відомо про Михайла Драпатого

Новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий, повідомив 21 липня президент України Володимир Зеленський. На цій посаді він змінить Олександра Сирського, який очолював ЗСУ з лютого 2024 року. Відтоді це найбільша кадрова зміна у військовому командуванні України.

Михайло Драпатий – генерал-майор Збройних сил України, який бере участь у відсічі агресії Росії з 2014 року. Широку відомість здобув під час боїв за Маріуполь, коли українська бронетехніка під його командуванням прорвалася до захопленого міста.

За останні роки Драпатого часто називали одним із найавторитетніших бойових командирів ЗСУ. Зокрема, під час недавніх мітингів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова частина учасників закликала призначити саме його на посаду головнокомандувача.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Драпатий командував угрупованнями військ на південному та східному напрямках, зокрема відповідав за оборону Херсонщини та Харківського напрямку, а також очолював оперативно-тактичне угруповання «Луганськ».

У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський призначив його командувачем Сухопутних військ ЗСУ, зазначивши, що генерал «успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил».

У червні 2025 року після російського удару по навчальному полігону у Дніпропетровській області Драпатий подав рапорт про відставку і взяв особисту відповідальність за загибель військових. Унаслідок удару загинули 12 військовослужбовців і понад 60 були поранені.

«Як командувач я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», – заявив Драпатий.

Кожен командир щодня відповідає – за наказ, за рішення, за людину

Зеленський не прийняв відставку та призначив Драпатого командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

«Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь – не слово, а дія. Де відповідальність – не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає – за наказ, за рішення, за людину», – говорив тоді Драпатий.

Опитані Радіо Свобода (проєкт Донбас.Реалії) військові та експерти переважно не вважали, що генерал мав особисто відповідати за удар по полігону, якщо його накази щодо безпеки не виконали на місцях.

«Мовчання не захищає»

Після відставки міністра оборони Михайла Федорова Драпатий 15 липня публічно підтримав продовження реформ у ЗСУ. Він заявив, що система потребує змін, адже багато важливих рішень доводилося ухвалювати «всупереч системі, а не завдяки їй», і закликав до подальших реформ у військовому управлінні.

«Мовчання не захищає армію, воно лише дозволяє помилкам накопичуватися, поки виправляти їх стає набагато важче», – заявив генерал.

«Працюватиму відповідально»

21 липня після заяви про призначення У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий. Наразі указ про його призначення не оприлюднений. Сам Зеленський пообіцяв 22 липня формалізувати всі рішення. на посаду головнокомандувача ЗСУ Михайло Драпатий подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру, в.о. міністра оборони Євгенію Хмарі за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби.

«Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу», – написав він у фейсбуці.



Драпатий подякував своєму попереднику Олександру Сирському за «послідовну роботу зі зміцнення українського війська – я в ньому виріс».

Михайло Федоров, який критикував Олександра Сирського, привітав генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

«Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути», – написав він.

Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року в Кам'янці-Подільському. Закінчив Харківський інститут танкових військ (2004) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Після випуску розпочав службу у 72-й окремій механізованій бригаді.

Драпатий є кавалером ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів та має звання Героя України.