Федоров зателефонував Сирському, пропозицію Зеленського він не коментував

Колишній міністр оборони Михайло Федоров, який критикував поперднього головнокомандувача ЗСУ, повідомив, що зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

«Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки. Дякую всім причетним», – написав він у телеграмі.

Михайло Федоров також привітав генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

«Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути», – написав він.

Водночас Федоров не прокоментував запропоновану йому «достойну позицію у владі».

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У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий. Наразі указ про його призначення не оприлюднений.

Сам Зеленський пообіцяв завтра формалізувати всі рішення.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу на той момент головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Вже колишній головнокомандувач ЗСУ спочатку не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».

20 липня Олександр Сирський опублікував колонку щодо ситуації, яка склалася після відставки Федорова. За словами Сирського, навколо армії і Генерального штабу виросла «ціла міфологія про конфлікти й саботаж». Зокрема, він не згоден із думкою, що між ним і ексголовою Міноборони був конфлікт.

Головнокомандувач також підкреслив, що саме він створив Сили безпілотних систем і подав президенту Володимиру Зеленському кандидатуру Роберта «Мадяра» Бровді, щоб поставити на чолі СБС. Учасники акцій протесту йому закидали небажання воювати дронами.