Президент заявив про пропозицію Федорову «достойної позиції у владі»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову «достойну позицію у владі».



«Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток», – сказав він у своєму відеозверненні.

Федоров цю зустріч, як і запропоновану пропозицію, наразі не коментував.

Днями видання ZN.UA з посиланням на свої джерела повідомило, що на Банковій розглядають можливість запропонувати Федорову нову роль координатора розвитку військових технологій.

Це відбулось на тлі протестів в Україні, які розпочалися 16 липня через відставку Федорова. Серед учасників акцій у різних містах також були вимоги відставки Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Минулого тижня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу на той момент головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

Вже колишній головнокомандувач ЗСУ спочатку не оприлюднив конкретної відповіді на озвучену Федоровим критику на свою адресу, натомість закликав «зосередитися на війні».

20 липня Олександр Сирський опублікував колонку щодо ситуації, яка склалася після відставки Федорова. За словами Сирського, навколо армії і Генерального штабу виросла «ціла міфологія про конфлікти й саботаж». Зокрема, він не згоден із думкою, що між ним і ексголовою Міноборони був конфлікт.

Головнокомандувач також підкреслив, що саме він створив Сили безпілотних систем і подав президенту Володимиру Зеленському кандидатуру Роберта «Мадяра» Бровді, щоб поставити на чолі СБС. Учасники акцій протесту йому закидали небажання воювати дронами.



