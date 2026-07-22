«Армія, яка вела важку оборону, наступає» – Сирський попрощався з підлеглими після відставки

Олександр Сирський зранку 22 липня виступив із заявою, в якій твердить, що передає посаду головнокомандувача ЗСУ своєму наступнику Михайлу Драпатому в кращій ситуації, ніж отримав.

«Цього року під моїм командуванням звільнено 743 квадратних кілометри нашої землі. Армія, яка два роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу – з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є», – заявив Сирський у зверненні, адресованому українським військовим та всім українцям.

Колишній головнокомандувач додав, що «в якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги».

«Наша країна вистоїть, якщо кожен робитиме свою справу так само завзято, як це робить українське військо», – наголосив Олександр Сирський.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 липня повідомив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. За словами Зеленського, Михайло Драпатий, в.о.міністра оборони Євгеній Хмара й інші командири «мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї».

Зеленський подякував колишньому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та кожному українському воїну за «сильні фронтові позиції України». Президент також повідомив, що з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим (очільник Генштабу ЗСУ) говорив про «подальші формати служби і правильну передачу справ».