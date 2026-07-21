Конфлікт Сирського та Федорова: які наслідки? Рішення Зеленського і акції протесту | Свобода Live

Головком Олександр Сирський написав статтю у виданні «Мілітарний» із заголовком «Моя робота – війна». У ній побіжно згадує конфлікт із ексміністром оборони Михайлом Федоровим: «Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт».

Тим часом президент Володимир Зеленський продовжує спілкування з військовими командирами: фотозвіти із ними публікують офіційні акаунти президента.

Часто на них присутній і виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що, за його даними, рішення про відставку Сирського досі не ухвалене, бо президент не хоче, щоби виглядало, наче вулиця диктує йому кадрові рішення.

Тим часом акції протесту призупинені до п’ятниці.

Раніше мітингувальники повідомили, що якщо до того часу рішення не буде, акція стане безстроковою.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Яке майбутнє Федорова і Сирського: оцінка політолога

«Повернення на посаду міністра оборони для Федорова неможливе», – так вважає політолог Володимир Фесенко. Адже тоді це буде означати «повну перемогу Федорова і картонкового «майдану». Про це він заявив в етері Радіо Свобода.

З приводу Сирського він вважає, що можлива його добровільна відставка. Але є інша проблема – на кого міняти Сирського? «Це має бути людина політично не амбітна, лояльна президенту, підконтрольна президенту. Умовно кажучи, це має бути людина, схожа на Сирського, але молодша, більш комунікабельна, прийнятна для суспільства».