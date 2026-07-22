Зеленський призначив нового голову Генштабу ЗСУ – ним стане Ігор Скибюк

Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу Збройних сил України – ним став Ігор Скибюк. Про це голова держави повідомив 22 липня.

За його словами, рішення ухвалили спільно з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим і виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенія Хмари:

«Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну», – заявив Зеленський у своїх соцмережах.





Він додав, що учасники зустрічі визначили подальші кроки. Зокрема, рішення щодо заміни командування будуть формалізовані сьогодні, «відповідні укази готуються».

Також Зеленський додав, що визначено, як надалі попередник Сибюка Андрій Гнатов і колишній головнокомандувач Олександр Сирський «служитимуть захисту нашої держави».

Крім того, зустріч стосувалася організаційних рішень. Зокрема, каже президент, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки військових, посилення можливостей підрозділів і розвитку корпусної системи. Він назвав пріоритетом для реальної здатності ЗСУ виконувати оборонні завдання практичний і ефективний процес мобілізації.

Зеленський звітував про аналіз поточної ситуації й виконання оборонних завдань на Олександрівському напрямку, на Донеччині та інших напрямках інтенсивних бойових дій.

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«Визначили кроки, рішення та призначення посадовців, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив у сфері захисту неба – наша антибалістична програма «Фрея», робота зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво «петріотів», а також співпраця з нашими європейськими партнерами щодо визначених спільних програм», – додав він.

Ігор Скибюк з 1998 року починав службу командиром взводу у 80-й ОДШБ. У 2022 році став командиром бригади. На початку вересня 2022 року підрозділи бригади відзначилися у боях за Балаклію, Куп’янськ та Ізюм. У 2024 році очолив Десантно-штурмові війська.

Напередодні президент повідомив про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З його повідомлення виходило також, що замінять і очільника Генштабу Андрія Гнатова.

Ці кадрові зміни відбулись на тлі протестів в Україні, які розпочалися 16 липня через відставку Федорова. Серед учасників акцій у різних містах також були вимоги відставки Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.