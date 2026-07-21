Часу – до п’ятниці. Протестувальники очікують рішення президента України і далі критикують головнокомандувача ЗСУ Сирського

У Києві та інших великих українських містах упродовж п’яти днів тривали протести через перестановки в уряді. Зараз протестувальники взяли павзу і чекають на рішення президента до 24 липня. Обіцяють безстрокові акції протесту, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Вони вимагають звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, поновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони України та скликання позачергової сесії парламенту. Учасників акцій підтримав і міський голова Києва Віталій Кличко. А от народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський вважає, що при ухваленні кадрових рішень у керівництві військом не можна «йти на поводу у мітингувальників».

В інтерв'ю німецькій діловій газеті Handelsblatt міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що «був шокований» рішенням президента України Володимира Зеленського змінити міністра оборони Михайла Федорова, та повідомив, що розуміє, чому люди виходять на вулиці. « Я був шокований. Зеленський зробив величезну помилку : він оголосив про рішення, не пояснивши його. Федоров за останні пів року успішно провів реформи в міністерстві. Усі його попередники були замішані у великих скандалах. Він же, навпаки, зекономив багато грошей і досяг результатів», – сказав Кличко. Про рішення президента Зеленського відправити у відставку 35-річного міністра оборони Михайла Федорова стало відомо 15 липня. Федоров відомий як прибічник суворого аудиту в ЗСУ: за даними The Economist, за перші пів року роботи він виявив неефективні витрати на суму понад 300 мільярдів гривень (6,6 мільярда доларів). Частину оборонних закупівель він перевів на відкриті тендери, що дозволило знизити вартість 155-мм снарядів на 16%.

Крім того, Федорова називають автором так званої концепції асиметричної війни: коли українські військові завдають успішних ударів БПЛА по тилах Росії та нафтовій інфраструктурі. Кличко припустив, що Зеленський звільнив Федорова, тому що той став надто популярним у суспільстві, як і відправлений у відставку головком Валерій Залужний, та висловив солідарність солідарність із заступником командувача Повітряних сил ЗСУ Павлом Єлізаровим, який пішов у відставку на знак протесту проти звільнення Федорова. Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт. Вимоги протестувальників

Ветерани українсько-російської війни та ініціатори акцій протесту, які розпочалися в Києві після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, заявили, що до 24 липня чекають від президента України Володимира Зеленського кадрових рішень. Про це в соцмережах написали колишній бойовий медик Дмитро Козятинський та юрист Масі Найєм. « Президент створив цю кризу і має її вирішити. Він сказав, що чує суспільство , яке вийшло на акції протесту. До пʼятниці, 24 липня, чекаємо відповідних рішень: 1. Звільнити головкома Сирського. 2. Подати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Якщо їх не буде – ми анонсуємо безстрокову акцію протесту», – вказав у фейсбуці Козятинський. Масі Найєм оприлюднив повідомлення схожого змісту: «Кризу створило рішення президента без Ставки. Чому її мають вирішити на Ставці – мені не зрозуміло. Бо звільнення Сирського і подання на міністра Федорова президент може (зробити) сам». Він також написав про 24 липня як визначальний день, після якого акція протесту стане безстроковою. Згодом Дмитро Козятинський уточнив, що 20 липня відбудеться «акція нагадування» про вимоги протестувальників, а 24 липня, якщо вимоги не буде задоволено, «ми розпочнемо загальний безстроковий протест». «Я подав до КМДА повідомлення про проведення акції. Приходьте сьогодні та готуйтеся до п’ятниці», – додав Козятинський, звертаючись до однодумців.

Критика Сирського «РБК-Україна» з посиланням на джерело у фракції «Слуга народу» писало, що під час зустрічі з народними депутатами Зеленський пояснив причини перестановок різними поглядами Федорова та головкома ЗСУ Олександра Сирського на забезпечення війська та ведення бойових дій.

Українські журналісти раніше писали про масове дезертирство солдатів 155-ї бригади ЗСУ через необдумані дії командування та про катування й убивства військових у штурмовому полку «Скеля». До критики Сирського приєдналися відомі волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко, один із командувачів оборони Маріуполя у 2022 році підполковник Богдан Кротевич і багато інших відомих військових. Серед іншого, Сирському закидають те, що він нібито віддає перевагу відправленню вперед піхотних підрозділів замість використання БПЛА. Це спонукало його випустити колонку на сайті «Мілітарний», де він нагадав, що саме він створив Сили безпілотних систем як окремий рід військ і що саме він «особисто подавав» президенту кандидатуру Роберта Бровді («Мадяра») на посаду командувача. Також він прокоментував проблеми фінансового забезпечення. За його словами, частину коштів із зарплат військових було спрямовано на закупівлю дронів, тому на друге півріччя виникли труднощі з фінансуванням виплат.

Раніше в мережі з'явилося відео з Костянтинівки, на якому військовослужбовці ЗСУ з фотографіями президента та головкома на українських прапорах доповідають про зачистку міста. Того ж дня російське Міноборони заявило про взяття в полон цих військовослужбовців і також опублікувало відео з ними. Пізніше у штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що їхні військовослужбовці потрапили в полон, зазначивши, що за місто тривають бої. Волонтер і колишній радник міністра Федорова Сергій Стерненко написав, що бійців із полку від початку змусили записати звернення на підтримку головкома. Це підтвердили джерела «Української правди».

Одним із тих, хто оголосив проти цього безстроковий протест, став ветеран російсько-української війни, бойовий медик Дмитро Козятинський. « Це взагалі просто в голові не вкладається . Як можна просити людей, які зараз перебувають на лінії бойового зіткнення і беруть участь у бойових діях, записувати якісь відео на підтримку, – каже Козятинський у розмові з телевізійною та онлайн-мережею «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної авдиторії). – Сирський наразі займається інтригами, а не фронтом. Він створив собі кишенькові армії у вигляді штурмових полків. Це якась нафталінова «радянщина», яка має піти і якої не повинно бути в українській армії, якщо ми хочемо перемогти».

За словами ж Сирського, навколо армії і Генерального штабу виросла «ціла міфологія про конфлікти й саботаж». Зокрема, він не згоден із думкою, що між ним і ексголовою Міноборони був конфлікт: «Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному». Головнокомандувач закликав не політизувати теми, пов’язані з війною чи військом, і запевнив, що кожне з питань, навколо яких точиться дискусія (військові контракти, закупівлі, мобілізація) «набагато складніше за будь-який пост про нього». При цьому командувачі Військово-морських сил та Десантно-штурмових військ висловили Сирському підтримку. Публічну критику головкома вони назвали підбурюванням, яке розколює суспільство і грає на руку Росії. Також вони попросили військовослужбовців не втягуватися в політичні суперечки. Реакція ОП 18 липня президент України Володимир Зеленський на тлі протестів, які відбуваються у Києві та низці інших міст через відставку міністра оборони Михайла Федорова, заявив, що «чує, що кажуть люди». « Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані . Я дякую всім, хто дбає про Україну», – сказав він у своєму відеозверненні. 19 липня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала не знецінювати роль головкома: «Війна з росіянами значно складніша та важча за столичну політику та вуличні протести. Бо зараз на все це дивляться тисячі українських бойових командирів, які щодня тримають фронт. Під час війни ми можемо і повинні вести дискусії. Але не маємо права підривати повагу до інституту командира українського війська – незалежно від прізвища людини. Це дуже небезпечно під час війни». 20 липня очільник Офісу президента Кирило Буданов теж прокоментував останні кадрові зміни, зазначивши, що вони викликали «сильні емоції». «Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто. Ситуація вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави. Тому прошу зберігати спокій», – заявив Буданов у своїх соцмережах.

Як пише Financial Times, Зеленський пропонував Федорову обійняти певну високу посаду в Раді національної безпеки і оборони країни. За даними видання, на новому місці ексміністр оборони міг би залучати іноземні кошти у ВПК України, а також курувати програми з оборонних технологій та нарощування далекобійної зброї. Але той відмовився від пропозиції і заявив, що згоден повернутися лише на попередню посаду.

Деякі медіа повідомили, що Зеленський розглядає варіант відставки Сирського і підбирає йому наступника. Генштаб ЗСУ з цього приводу відреагував, запевнивши, що генерал Сирський продовжує роботу на посаді. На цьому тлі президент Зеленський оприлюднює фото за бесідами з військовими командирами – це сприймають як розмови з потенційними наступниками Сирського.

При ухваленні кадрових рішень у керівництві військом не можна «йти на поводу у мітингувальників», вважає Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. «Я вважаю, що будь-які вимоги народних депутатів до президента щодо зміни військового керівництва, так само, як і вимоги «майдану» (мається на увазі протести на площі біля театру Франка – ред.) в умовах війни – це абсурд , це сюрреалізм і це абсолютно неприпустимі речі», – сказав він в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live». За переконанням депутата, тільки президент володіє усією необхідною інформацією для ухвалення рішення зі звільнення чи призначення головнокомандувача Збройних сил України. Тож ухвалення кадрових рішень під тиском мітингів, каже, неприпустиме: «Якщо президент звільнить Сирського через вимоги протестувальників, то це буде одна з найбільших помилок, які можна допустити в умовах війни». Таку свою думку Федір Веніславський пояснив тим, що президент Зеленський, оперуючи усіма наявними у нього даними та інформацією, оцінив сукупність обставин та вирішив не подавати кандидатуру Федорова на посаду міністра. І в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки є розуміння реальних причин конфлікту між Сирським і Федоровим. Одна з них полягає у тому, що «Федоров намагався в тому числі перебирати на себе повноваження, які закон йому не надає». «Причина конфлікту в тому числі – намагання Федорова керувати Збройними силами: визначати стратегію і тактику застосування тих чи інших засобів ураження, здійснювати закупівлі не зовсім такі, які генерує Генеральний штаб, а такі, які вважав за потрібне міністр оборони і так далі», – розповів депутат. Раніше, ще до відставки Михайла Федорова з крісла міністра оборони в ефірі програми «Свобода Live» Федір Веніславський заявляв, що тому необхідно дати «щонайменше пів року» на втілення ідей, які він презентував раніше.