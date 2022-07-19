Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Венедіктової

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Ірини Венедіктової з посади Генеральної прокурорки.



Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті українського парламенту.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.

Наступного дня, 18 липня, в Офісі президента заявили, що про звільнення посадовиці наразі не йдеться, а рішення про це ухвалюватиметься за результатами службової перевірки.

Ірина Венедіктова очолює Офіс генпрокурора з березня 2020 року.

Відповідно до законодавства, генеральний прокурор звільняється з адміністративної посади президентом України за згодою Верховної Ради.