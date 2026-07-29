ЗМІ: Зеленський прибув до польського Любліна

Президент України Володимир Зеленський прибув до польського Любліна, де він має зустрітися з польським прем’єром Дональдом Туском.

Як повідомляє телеканал tvn24, Зеленський приземлився в аеропорту Любліна.

Офіс президента наразі не повідомляв про прибуття Зеленського до Польщі.

Раніше сьогодні канцелярія прем’єр-міністра Польщі повідомила про заплановану зустріч Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським 29 липня. За повідомленням, темою переговорів стануть підсумки його візиту до США і зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

Напередодні президент України перебував у США. Під час свого візиту він, зокрема, зустрівся з президентом США. За словами Зеленського, вони з Трампом обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» і «деякі інші ідеї, які можуть допомогти», а також важливість активізувати дипломатичний процес. Зустріч була закритою для преси. Зеленський був у Білому домі понад годину.