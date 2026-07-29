У канцелярії Туска анонсували його зустріч із Зеленським у Любліні

Канцелярія прем’єр-міністра Польщі повідомила про заплановану зустріч Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським 29 липня.

«Сьогодні вдень у Любліні прем’єр-міністр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Темою переговорів стануть підсумки його візиту до США і зустрічі з президентом Дональдом Трампом», – йдеться у повідомленні канцелярії в соцмережі Х.

В офісі Зеленського про зустріч поки не повідомляли.

Напередодні президент України перебував у США. Під час свого візиту він, зокрема, зустрівся з президентом США. За словами Зеленського, вони з Трампом обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» і «деякі інші ідеї, які можуть допомогти», а також важливість активізувати дипломатичний процес. Зустріч була закритою для преси. Зеленський був у Білому домі понад годину.

Зустріч Туска і Зеленського відбудеться на тлі чергового нападу на українців у Польщі: 26 липня у Вроцлаві група чоловіків побила пару українців, двох із нападників вже затримали.

За даними проєкту Радіо Свобода «Ти як?», це один із декількох нападів на українців, що сталися у Польщі впродовж липня цього року. У Головному управлінні поліції Польщі повідомляють про зростання кількості заяв щодо злочинів на ґрунті ненависті за національною ознакою щодо українців. За шість місяців 2026-го громадяни України уже подали до правоохоронців 180 таких заяв – і це більше на 30%, ніж торік.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі засудив насильство і закликав польського президента Кароля Навроцького відреагувати на такі інциденти.

«Я звертаюся безпосередньо до пана президента, щоб він перестав мовчати з цього питання», – заявив Туск 28 липня. Він закликав оголосити «війну насильству, ненависті й безкарності».

Туск наголосив, що «політики – від президента до правих лідерів – також несуть відповідальність за це зростання насильства і падіння авторитету Польщі».

У червні через історичні питання виникла напруженість між президентами України й Польщі.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Згодом Зеленський в інтервʼю ТСН пояснив рішення польського президента суто внутрішньою політичною боротьбою. Польський президент заперечив, що суперечка пов’язана з внутрішньополітичними процесами в Польщі.

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8 липня на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський вперше після конфлікту з орденом Білого Орла зустрівся зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким. Зеленський повідомив, що «розмова була важлива і потрібна», вона тривала понад годину.

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог», – повідомив президент.

Своєю чергою Навроцький наголосив, що «попри наявність складних і невирішених історичних питань, Польща та Україна повинні підтримувати конструктивний діалог і співпрацювати перед спільною загрозою з боку Росії».

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