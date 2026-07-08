«Країнам потрібні лише сильні відносини»: Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким після конфлікту з орденом Білого Орла

У середу, 8 липня, президент України Володимир Зеленський вперше після конфлікту з орденом Білого Орла зустрівся зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким на саміті НАТО, повідомив журналістам радник президента Дмитро Литвин.

«Щойно завершили. Була довгою», – сказав він.

За словами Литвина, під час розмови Зеленського і Навроцького також була присутня команда українського президента. Він також уточнив, що за словами Зеленського, «із президентом Польщі поговорили доволі глибоко й змістовно, все що необхідно, обговорили».

Зеленський підтвердив зустріч

Згодом Зеленський у телеграмі підтвердив зустріч з Навроцьким і наголосив, що «розмова була важлива і потрібна», вона тривала понад годину.

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог», – повідомив президент.

Що сказав Навроцький

Своєю чергою Навроцький після зустрічі з Зеленським на полях саміту НАТО наголосив, що «попри наявність складних і невирішених історичних питань, Польща та Україна повинні підтримувати конструктивний діалог і співпрацювати перед спільною загрозою з боку Росії», пише «Укрінформ».

Навроцький підкреслив, що, «попри розбіжності в історичних питаннях, Варшава і Київ мають спільне бачення безпекових викликів».

«Як для України, так і для Польщі Російська Федерація залишається головною загрозою. Ми однаково дивимося на загрози для нашої незалежності. Це не змінюється», – заявив президент Польщі.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Згодом Зеленський в інтервʼю ТСН пояснив рішення польського президента суто внутрішньою політичною боротьбою. Польський президент заперечив, що суперечка пов’язана з внутрішньополітичними процесами в Польщі.



