Туск після побиття українців у Вроцлаві закликав Навроцького «перестати мовчати»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після побиття пари українців у Вроцлаві закликав польського президента Кароля Навроцького відреагувати на такі інциденти.

«Я звертаюся безпосередньо до пана президента, щоб він перестав мовчати з цього питання», – заявив Туск 28 липня.

Він закликав оголосити «війну насильству, ненависті й безкарності».

«Ми повинні вести рішучу боротьбу з цим насильством, бо бандити, хулігани, ця патологія насильства набула відваги і зухвалості, отримавши також політичний захист. Не випадково людина, яка побила українку, хвалилася тим, що є захисником кордону», – додав прем’єр-міністр.

Туск наголосив, що «політики – від президента до правих лідерів – також несуть відповідальність за це зростання насильства і падіння авторитету Польщі».

Він також закликав громадян Польщі реагувати і негайно повідомляти про такі акти насильства і висловив сподівання, що правоохоронці зроблять усе можливе, щоб винуватців подібних інцидентів швидко затримували і притягували до відповідальності.

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич, реагуючи на заяви Туска, сказав, що той «намагається маніпулювати громадською думкою, перекладаючи провину на президента чи опозицію». За словами Лешкевича, якого цитують польські ЗМІ, «акти агресії, що виникають, є проявом безпорадності уряду і неефективності міністра (внутрішніх справ – ред.)».

Він також наголосив, що «будь-яке насильство має бути засуджене з найвищою рішучістю, а винних у жорстоких побиттях чи словесній агресії слід суворо і справедливо покарати».

Раніше видання Polsatnews повідомило з посиланням на матір однієї з постраждалих, що на пару громадян України напали у Вроцлаві 26 липня. За словами жінки, її дочці знадобилися шви, в неї та її супутника підозрюють струс мозку.

Дільнична інспекторка поліції Вроцлава Александра Фреус підтвердила журналістам, що напад має ознаки такого, що відбувся на етнічному ґрунті. Правоохоронці отримали заяву від постраждалих.

Генеральне консульство України у Вроцлаві 27 липня закликало польську поліцію оперативно відреагувати на ймовірний черговий випадок нападу на громадян України.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський повідомив про затримання двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців у Вроцлаві. Ще одного нападника шукають.

За його словами, затримані мали судимості – одного з них затримали співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава.

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга подякував польській владі, правоохоронним органам і меру Вроцлава Яцеку Сутрику за «оперативну, принципову й своєчасну реакцію».

«Очікуємо на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання винних», – написав він у соцмережі Х.

Сибіга вкотре закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке «зрештою перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях».