У Польщі затримали двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців. Київ очікує неупередженого розслідування

У Польщі затримали двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців у Вроцлаві, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський.

«Жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним. Вроцлавські поліцейські заарештували двох чоловіків, підозрюваних в участі у жорстокому побитті громадян України», – написав він у фейсбуці.

За його словами, затримані мали судимості – одного з них затримали співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував польській владі, правоохоронним органам та президенту Вроцлава Яцеку Сутрику за «оперативну, принципову й своєчасну реакцію».

«Польські правоохоронці затримали двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Третього шукають. Очікуємо на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання винних», – написав він у соцмережі Х.

Український міністр вкотре закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке зрештою перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях.

«Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога», – додав він.



Раніше видання Polsatnews повідомило з посиланням на мати однієї з постраждалих, що на пару громадян України напали у Вроцлаві 26 липня. За словами жінки, її доньці знадобилися шви, в неї та її супутника підозрюють струс мозку.

Дільнична інспекторка поліції Вроцлава Александра Фреус підтвердила журналістам, що напад має ознаки такого, що відбувся на етнічному ґрунті. Правоохоронці отримали заяву від постраждалих. За словами Фреус, триває робота з ідентифікації й затримання нападників.

Генеральне консульство України у Вроцлаві 27 липня закликало польську поліцію оперативно відреагувати на ймовірний черговий випадок нападу на громадян України.