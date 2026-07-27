У польському Вроцлаві напали на українську пару, генконсульство України відреагувало

Генеральне консульство України у Вроцлаві 27 липня закликало польську поліцію оперативно відреагувати на ймовірний черговий випадок нападу на громадян України.

Консульство опублікувало відео нападу на чоловіка та жінку, яке раніше поширилося в соцмережах.

«Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки», – заявило дипломатичне відомство.





Пресслужба додає, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив генконсульству терміново вжити необхідних заходів реагування. Установа вже спрямувала запит до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща та очікує на офіційну інформацію.

«У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща. Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві», – йдеться в повідомленні.

Генконсульство у Вроцлаві також закликало громадян України, які могли постраждати від цього інциденту або володіють інформацією про нього, звернутися до установи – це дозволить надати консульську допомогу та підтримувати взаємодію з компетентними органами.





Раніше видання Polsatnews повідомило з посиланням на мати однієї з постраждалих, що на пару громадян України напали у Вроцлаві 26 липня. За словами жінки, її доньці знадобилися шви, в неї та її супутника підозрюють струс мозку.

Дільнична інспекторка поліції Вроцлава Александра Фреус підтвердила журналістам, що напад має ознаки такого, що відбувся на етнічному ґрунті. Правоохоронці отримали заяву від постраждалих. За словами Фреус, триває робота з ідентифікації й затримання нападників.

Це не перший випадок ймовірно етнічно вмотивованої агресії проти українців у Польщі протягом останніх тижнів. 22 липня у Легниці затримали жінку за напад на українських підлітків. Раніше цього ж місяця польські правоохоронці затримали чоловіка, який у громадському транспорті ображав українських дітей, що отримали в Польщі тимчасовий захист через російське вторгнення в Україну.

У Головному управлінні поліції Польщі повідомляють про зростання кількості заяв щодо злочинів на ґрунті ненависті за національною ознакою щодо українців. За шість місяців 2026-го громадяни України уже подали до правоохоронців 180 таких заяв – і це більше на 30%, ніж торік.