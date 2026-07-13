Сибіга подякував Польщі за «правильну реакцію» на приниження українських дітей

Польські правоохоронці затримали чоловіка, який у громадському транспорті ображав українських дітей, що отримали в Польщі тимчасовий захист через російське вторгнення в Україну. Про це 13 липня повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який подякував «за швидку та правильну реакцію».

«Герой» у польському автобусі словесно «воював» з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба. Дізнавшись про інцидент, українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом на належну реакцію на неадекватну поведінку чоловіка та приниження гідності українців за національною ознакою», – написав очільник українського зовнішньополітичного відомства, додавши, що «така агресія та ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві та державі».

Андрій Сибіга також закликав «окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців».

Раніше в соцмережах поширилося відео, зняте в місті Бельсько-Бяла. На ньому чути, як чоловік ображав неповнолітніх через їхнє українське походження і кричав, що «цих виродків виростили на наші гроші». «Забирайся звідси до біса і повертайся в Україну», – казав він. За словами очевидців, після словесних образ він став чіплятися до однієї з дівчаток.