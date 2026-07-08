Навроцький розповів про «ввічливу» розмову із Зеленським у Анкарі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що поспілкувався з президентом України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі та не виключив нової зустрічі під час заходу. Про це він сказав журналістам 8 липня перед початком засідань саміту.

«Вчора ми мали ввічливу розмову з президентом Зеленським, і ми можемо повторити цю розмову сьогодні», – сказав Навроцький.

За словами польського президента, попри розбіжності між Києвом і Варшавою щодо історичних питань, обидві країни мають підтримувати діалог.

«Мені здається цілком природним, що держави-сусіди, які мають спільного ворога – Російську Федерацію, – підтримують діалог незалежно від певних двосторонніх суперечностей», – заявив він.

«Україна перебуває у стані війни з Росією. Польща протягом багатьох століть також перебувала у війні та конфліктах із Росією. Саме це є спільною точкою відліку для розуміння нинішньої ситуації», – додав польський президент.

Водночас Навроцький підтвердив, що його позиція щодо історичних питань не змінилася.

«Польща, і, як я вважаю, вся Європа, не може миритися з вшануванням воїнів УПА, яких у Польщі вважають відповідальними за загибель 120 тисяч поляків. Однак це не виключає нашого діалогу. Це природна річ у дипломатії», – сказав президент Польщі.

Представник Офісу президента Дмитро Литвин підтвердив, що вчора ввечері президенти поспілкувались. За його словами, це була недовга розмова, домовились, що сьогодні спробують узгодити графіки щодо можливої зустрічі.

Ця зустріч пройшла на тлі напруженості, що виникла між президентами країн через історичні питання.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від Ордена Білого Орла.