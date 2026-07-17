Зеленський анонсує відкриття архівів СБУ та СЗР щодо подій на Волині у ХХ столітті

Президент України Володимир Зеленський провів нараду присвячену нормалізації відносин з Польщею, за її результатами, серед іншого, вирішили відкрити доступ до архівів спецслужб щодо подій на Волині у ХХ столітті.



«Домовилися зробити кілька ключових речей. Перше: будуть рішення на дипломатичному напрямку. Друге: будуть відкриті всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій 20-го століття на Волині», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що також будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи – «разом із польською стороною маємо забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт».

У червні через історичні питання виникла напруженість між президентами України й Польщі.

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19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Згодом Зеленський в інтервʼю ТСН пояснив рішення польського президента суто внутрішньою політичною боротьбою. Польський президент заперечив, що суперечка пов’язана з внутрішньополітичними процесами в Польщі.

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8 липня на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський вперше після конфлікту з орденом Білого Орла зустрівся зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким. Зеленський повідомив, що «розмова була важлива і потрібна», вона тривала понад годину.

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог», – повідомив президент.

Своєю чергою Навроцький наголосив, що «попри наявність складних і невирішених історичних питань, Польща та Україна повинні підтримувати конструктивний діалог і співпрацювати перед спільною загрозою з боку Росії».

Волинська трагедія

Одна з найтрагічніших сторінок в спільній історії українців та поляків. Історичний та політичний погляди на причини масових взаємних убивств у 1942-1944 роках в Україні і Польщі різняться.

У Польщі це називають «геноцидом» і «різаниною», звинувачуючи у масових вбивствах поляків УПА. В Україні наголошують, що відповідальність за масові вбивства поляків і українців на Волині несуть обидві сторони, а також окупаційна адміністрація нацистської Німеччини та радянські партизанські загони.

Число жертв теж називають різне. Польський Інститут національної пам'яті каже про 100 тисяч убитих поляків і 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч жертв серед українців і 35-40 тисяч серед поляків.



