У Польщі затримали жінку за напад на українських підлітків

Поліцейські польського міста Легниця затримали місцеву жительку, яку підозрюють у нападі на неповнолітніх з України – про це пресслужба муніципальної поліції повідомила 22 липня.

«Поліцейські швидко встановили особу жінки, підозрюваної у нападі на трьох неповнолітніх, та зібрали докази. Сьогодні жінку було заарештовано та доставлено до районної прокуратури в Легниці», – заявляє поліція.

26-річній затриманій висунули звинувачення в заподіянні середніх або легких тілесних ушкоджень і дискримінації. В разі обвинувального вироку їй загрожує до 7,5 років ув’язнення.





Як додає пресслужба, суд залишив підозрювану «під наглядом поліції», заборонив їй наближатися до потерпілих або дитячого майданчика, де сталася подія.

Головна інспекторка штабу поліції Легниці Ягода Екерт повідомила, що прокурор також звинуватив жінку в «у примусі іншої особи шляхом насильства або незаконних погроз до визначеної дії, утримання від дії або терпіння певної дії через хуліганський характер діяння».

Польські медіа повідомляють із посиланням на мати двох підліток, що 18 липня підозрювана зробила її дітям зауваження за те, що вони спілкувалися українською мовою. Дівчина кілька разів чіплялася до дітей і зрештою вдарила одну з доньок жінки, яка надала свідчення, ще одну дівчинку та хлопчика, який за них заступився.

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За твердженням матері потерпілої, підозрювана сказала дітям, що зробила це, тому що вони з України. Місцеве видання Fakt наводить слова речниці районної прокуратури Ліліану Лукасевич, за якими затримана зізналася в нападі на дітей, але заперечила ксенофобські мотиви.

Раніше цього ж місяця польські правоохоронці затримали чоловіка, який у громадському транспорті ображав українських дітей, що отримали в Польщі тимчасовий захист через російське вторгнення в Україну.