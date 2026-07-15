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Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи

Президент України Володимир Зеленський нагороджує президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи під час відзначення Дня Української Державності, 15 липня 2026 року
Президент України Володимир Зеленський нагороджує президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи під час відзначення Дня Української Державності, 15 липня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський нагородив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи. Відповідний указ №605/2026 оприлюднений на сайті Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський нагороджує президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи під час відзначення Дня Української Державності перед Михайлівським собором, 15 липня 2026 року
Президент України Володимир Зеленський нагороджує президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи під час відзначення Дня Української Державності перед Михайлівським собором, 15 липня 2026 року

Іншим указом від 15 липня Зеленський затвердив статут, малюнок знака та зірки ордена Європи.

Зазначається, що орден Європи встановлено для відзначення осіб «за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами».

Сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва – це її 11 візит до української столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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