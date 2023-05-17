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Зеленський пояснив, чому резолюція саміту Ради Європи важлива для України

Президент України Володимир Зеленський під час виступу через відеозв’язок на відкритті четвертого саміту Ради Європи, 16 травня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому підсумкова резолюція саміту Ради Європи важлива для України.

«Є важливе рішення Ради Європи: у підсумковій резолюції саміту, що відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру. І це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі – учасниці Ради Європи», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський додав, що на основі саме такої консолідації «будемо й надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати її агресію й збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти землю і рятувати наших людей».

16-17 травня у Рейк’явіку тривав саміт Ради Європи. На ньому, серед іншого, було створено міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні з початку повномасштабного військового вторгнення. Також учасники саміту наголосили, що РФ має виконати свої міжнародні зобов’язання та вивести свої війська з території України, Грузії та Республіки Молдова.

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