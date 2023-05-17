Зеленський пояснив, чому резолюція саміту Ради Європи важлива для України

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому підсумкова резолюція саміту Ради Європи важлива для України.



«Є важливе рішення Ради Європи: у підсумковій резолюції саміту, що відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру. І це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі – учасниці Ради Європи», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський додав, що на основі саме такої консолідації «будемо й надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати її агресію й збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти землю і рятувати наших людей».

16-17 травня у Рейк’явіку тривав саміт Ради Європи. На ньому, серед іншого, було створено міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні з початку повномасштабного військового вторгнення. Також учасники саміту наголосили, що РФ має виконати свої міжнародні зобов’язання та вивести свої війська з території України, Грузії та Республіки Молдова.