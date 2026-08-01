Зеленський: важливим є передача Україні антибалістичних ракет для Patriot і санкції проти Росії

У даний момент важливим є рішення партнерів щодо передачі Україні антибалістичних ракет та санкцій проти Росії, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Звісно, ми бачимо кожного лідера та кожну країну, які реагують на російські удари по Україні. Але єдина сильна реакція – вона справедлива, – реакція, яка справді досягає мети й допомагає людям, – це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для «Петріотів» у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливої – це можливість Росії вбивати людей», – заявив глава держави.

Зеленський каже, що зараз треба реагували додаткоими і реальними санкціями.

«На кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам у Росії виробляти балістику – пускові, ракети, – постачають компоненти, все інше, що їм необхідно, – всі мають бути під санкціями, і не тільки нашими, але й партнерів – досі є прогалини в юрисдикціях G7. Треба, щоб наші дипломати із цим попрацювали. Паливний напрямок: усе, що допомагає зараз Росії відновлювати нафтопереробку, має бути гарантовано зупинене. Ми будемо про це говорити і з українськими послами – глобальна нарада найближчим часом. Потрібні реальні результати по кожному напрямку – зброя для України, санкції проти Росії», – підсумував президент.

28 липня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Венса, як повідомлялось, на цій зустрічі не було.

Зеленський назвав зустріч «доброю» і сказав, що два лідери обговорили «виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і кілька інших ідей». Трамп також позитивно відгукнувся про ці переговори.