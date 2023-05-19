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Зеленський на саміті Ліги арабських держав закликав «чесно поглянути» на війну та допомогти українцям

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії, 19 травня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії закликав допомогти захистити українців від російської агресії та «чесно поглянути» на війну.

«Я впевнений, усі ваші нації зрозуміють нашу основну емоції і наш основний заклик, який я хочу залишити тут. Заклик допомогти захистити наших людей, включаючи спільноту українських мусульман», – сказав він.

Зеленський зауважив, що війна в Україні вплинула на мусульман в Криму, який був анексований Росією в 2014 році. Президент нагадав, що Крим першим постраждав від російської окупації, «і досі більшість тих, хто піддається репресіям в окупованому Криму, є мусульманами».

Він також зауважив, що є лідери, які «заплющують очі» на російську агресію.

«Навіть тут є люди, які мають інший погляд на війну на нашій землі, називаючи її конфліктом. Я впевнений, що ми всі можемо об’єднатися, щоб врятувати людей із російських в’язниць. На жаль, є дехто у світі і тут серед вас, хто заплющує очі на ті тюрми та незаконні анексії», – сказав Зеленський учасникам саміту, закликавши «чесно поглянути» на війну.

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Несподівана поїздка Зеленського на саміт у місто Джедда на узбережжі Червоного моря стала його першою поїздкою на Близький Схід після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Представник Ліги арабських держав повідомив агенції AFP, що запрошення надійшло від Саудівської Аравії, а не від самого блоку. Саудівські офіційні особи не відповіли на запит про коментар.

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