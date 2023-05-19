Зеленський на саміті Ліги арабських держав закликав «чесно поглянути» на війну та допомогти українцям

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії закликав допомогти захистити українців від російської агресії та «чесно поглянути» на війну.



«Я впевнений, усі ваші нації зрозуміють нашу основну емоції і наш основний заклик, який я хочу залишити тут. Заклик допомогти захистити наших людей, включаючи спільноту українських мусульман», – сказав він.



Зеленський зауважив, що війна в Україні вплинула на мусульман в Криму, який був анексований Росією в 2014 році. Президент нагадав, що Крим першим постраждав від російської окупації, «і досі більшість тих, хто піддається репресіям в окупованому Криму, є мусульманами».

Він також зауважив, що є лідери, які «заплющують очі» на російську агресію.



«Навіть тут є люди, які мають інший погляд на війну на нашій землі, називаючи її конфліктом. Я впевнений, що ми всі можемо об’єднатися, щоб врятувати людей із російських в’язниць. На жаль, є дехто у світі і тут серед вас, хто заплющує очі на ті тюрми та незаконні анексії», – сказав Зеленський учасникам саміту, закликавши «чесно поглянути» на війну.

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Несподівана поїздка Зеленського на саміт у місто Джедда на узбережжі Червоного моря стала його першою поїздкою на Близький Схід після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.



Представник Ліги арабських держав повідомив агенції AFP, що запрошення надійшло від Саудівської Аравії, а не від самого блоку. Саудівські офіційні особи не відповіли на запит про коментар.