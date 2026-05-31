«Тільки тиск спрацює на мир»: Зеленський про удар РФ по Дніпру

Для завершення війни потрібно посилити міжнародний політичний та економічний тиск на Росію, повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар РФ по Дніпру.

За словами лідера, для припинення регулярних російських обстрілів та ударів по українських містах «потрібні рішучі консолідовані дії міжнародної спільноти та нарощування обмежень проти країни-агресора».

«Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію», – підкреслив Зеленський.

Також він закликав світових лідерів і партнерів активізувати всі доступні важелі впливу, зокрема внутрішні далекобійні санкції та економічні обмеження.

«Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир», – заявив глава держави.

У неділю, 31 травня, армія РФ атакувала Дніпро, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа», – зазначив він.

Згодом начальник ОВА уточнив, що горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд.

Пізніше стало відомо, що у Дніпрі внаслідок удару РФ знищено відділення «Нової пошти».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.