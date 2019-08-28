«1+1» анонсує інтерв’ю Зеленського «прем’єр-міністру» із серіалу «Слуга народу»

Телеканал «1+1» анонсує інтерв’ю президента України Володимира Зеленського «прем’єр-міністру» із серіалу «Слуга народу», актору Станіславу Боклану.

«Добрий день, пане президенте Голобо… Вибачте, Зеленський. Це я – ваш колишній прем’єр-міністр. Вже зовсім скоро буде 100 днів, як ви є президентом України. За цей час в українців з’явилося до вас дуже багато запитань. Ну, наприклад, на вашу думку, що ви вже зробили для країни за цей час? Що ви будете робити з усією тією владо, яку отримали після парламентських виборів? Які SMS пише вам пан [Ігор] Коломойський? Чому так багато ваших друзів та знайомих працює в Офісі президента? І що пан [голова Офісу президента Андрій] Богдан постійно шепоче вам у вухо?» – сказав Боклан в анонсі.

Він пообіцяв Зеленському поставити «ці і не тільки ці питання». Інтерв’ю мають показати о 20:15 31 серпня на каналі «1+1».

27 серпня виповнилося 100 днів з моменту інавгурації шостого президента України. Ще на початку місяця заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що з нагоди 100 днів при владі Зеленський проведе пресконференцію. Він не зміг розповісти про формат заходу, проте обіцяв, що «в будь-якому випадку там будуть журналісти».