Зеленський проведе пресконференцію з нагоди 100 днів при владі – заступник голови ОП

Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію з нагоди 100 днів при владі, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю виданню «Ліга».

«Інше питання – у якому форматі це буде. У будь-якому випадку там будуть журналісти», – сказав Тимошенко, не уточнивши приблизної дати заходу.

Він також розповів, хто їхав разом із Зеленським у машині Tesla на відео, яке опублікував YouTube-канал «Зе!Президент» у липні.

«[Заступник голови Офісу президента] Юрій Костюк ззаду сидів», – розповів Тимошенко, додавши, що на пасажирському сидінні їхав оператор.

Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року. Відповідно, 100 днів із моменту його вступу на посаду виповнюється 28 серпня.