Експосол США в Україні: важливий не факт спілкування Зеленського з Путіним, а його зміст

Колишній посол США в Україні, аналітик дослідницького центру «Атлантична рада» Джон Гербст заявив, що не бачить проблеми в телефонних розмовах президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він сказав, відповідаючи на запитання «Голосу Америки», як він оцінює те, що Зеленський уже двічі розмовляв по телефону з Путіним, попри застереження західних дипломатів та експертів.

Питання в тому, що Зеленський каже

«Я не знаю, хто з західних дипломатів чи експертів рекомендував Зеленському не поспішати з комунікацією з Путіним і чому. Я б сказав, що така порада не є безпідставною. Але такий спосіб – не єдиний розумний шлях порушити цю проблему. Я думаю, що нема проблеми в дзвінку Зеленського до Путіна, питання в тому, що Зеленський каже. Зеленський, очевидно, є в кращій позиції для вирішення питань із Путіним, ніж (попередній президент України Петро) Порошенко. Зеленський на 20 років молодший. Він не радянська людина, він формувався як особистість не за радянських часів», – сказав Джон Гербст.

Бажання і наполегливість знайти дипломатичне рішення не має відбуватись коштом поступок критично важливими інтересами

Також колишній дипломат прокоментував звернення Зеленського до президента Франції Емманюеля Макрона і канцлерки Німеччини Анґели Меркель якомога швидше зібратись у форматі «нормандської четвірки».

«Я думаю, для Зеленського показати свої старання знайти рішення через переговори – це добре. Але є одне важливе «але». Бажання й наполегливість знайти дипломатичне рішення не має відбуватись коштом поступок критично важливими інтересами», – сказав Джон Гербст у коментарі «Голосу Америки».

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