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29 Травень 2019, Київ 20:35
Новини | Політика

Зеленський призначив начальника Служби безпеки президента

Зеленський призначив начальником Служби безпеки президента свого охоронця

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Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Донця заступником начальника управління – начальником Служби безпеки президента України Управління державної охорони України.

Донець, за даними ЗМІ, був охоронцем українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Під час передвиборчої кампанії він здійснював супровід Зеленського.

29 травня президент України звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони та призначив замість нього колишнього війського Олексія Оцерклевича.

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